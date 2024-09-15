【J3第28節】(とうスタ)福島 2-3(前半1-3)鳥取<得点者>[福]森璃太(8分)、大関友翔(90分+4)[鳥]伊川拓(4分)、富樫佑太(24分)、松木駿之介(45分+1)<警告>[福]吉永大志(89分)観衆:1,698人主審:鶴岡将樹