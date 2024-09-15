【J2第31節】(ニッパツ)横浜FC 1-0(前半0-0)甲府<得点者>[横]ガブリエウ(83分)<警告>[横]ユーリ・ララ(64分)[甲]アダイウトン(17分)、三平和司(90分)主審:先立圭吾└J2首位・横浜FCが4か月無敗継続! 福森CKからガブリエウ弾、甲府は連勝ストップ