[9.15 J2第31節 横浜FC 1-0 甲府 ニッパツ]J2リーグは15日に各地で第31節を行った。横浜FCとヴァンフォーレ甲府の対戦は、横浜FCが1-0で勝利。後半38分にセットプレーからDFガブリエウがヘディングシュートを叩き込んだ。5月12日の第15節・ロアッソ熊本戦から17試合無敗を継続させた。横浜FCはリーグ戦16試合無敗で首位に立つ。自動昇格圏外の3位・V・ファーレン長崎とは勝ち点12差がついているが、優勝を目指すうえで2位の清