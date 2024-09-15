「阪神２−１ヤクルト」（１５日、甲子園球場）阪神は七回、貴重な追加点がヤクルト側のリクエストによって判定が覆り、幻となった。場面は七回１死二塁。前川が右前にクリーンヒットを放ち、二塁走者の大山が一気にホームへ突っ込んだ。大山の左手が捕手のタッチよりも先にベースに触れているように見え、球審もいったんはセーフの判定を下した。前川も一塁でこん身のガッツポーズ。だがヤクルト・高津監督がリクエストを