「体操・全日本シニア選手権」（１５日、アリーナ立川立飛）男子が行われ、個人総合はパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）が合計８６・３３１点で初優勝した。団体は徳洲会が２年連続１０度目の優勝を果たした。岡は個人総合、団体、種目別の鉄棒、床運動を制して４冠となった。パリ五輪王者が出場するとあって、チケットの一般席約２０００枚が売り切れるほどの盛況ぶりだった。会場中の視線を浴びる中、種目別で金メダルを獲