お笑いタレント・明石家さんま（69）が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（後4・00）に出演。芸人の関係性について語る場面があった。この日は、お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有率いる関西の芸人たちが大集結。芸人の間では偶然同席した場合であっても先輩がおごるのがルールだが、「先輩が何でもおごる文化に物申す」というテーマでトークが繰り広げられた。おごってもらう人はいるかと聞かれたさんまは、