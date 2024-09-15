【女子４００メートル障害決勝】大会新記録を樹立したガードナ＝三ツ沢公園陸上競技場神奈川県高校新人陸上大会第２日は１５日、三ツ沢公園陸上競技場で男女１４種目の決勝などが行われた。女子４００メートル障害は今夏の全国総体（インターハイ）女子七種競技４位入賞のガードナ・レイチェル麻由（法政二）が５８秒９８の大会新記録で優勝。同走り幅跳びでも追い風参考５メートル５９で２冠を達成した。女子棒高跳びはインタ