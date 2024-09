TOMORROW X TOGETHERが本日9月15日(日)、<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR[ACT : PROMISE]>日本4大ドームツアーのファイナル公演をみずほPayPayドーム福岡にて開催した。◆TOMORROW X TOGETHER (トゥモロー バイ トゥギャザー) 画像このドームツアーは、自身3度目となる<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR[ACT : PROMISE]>の一環となる日本公演で、7月10日の東京ドーム公演を皮切りに、大阪、愛知、福岡といった全国4ヵ所の