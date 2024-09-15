TOMORROW X TOGETHERが本日9月15日(日)、＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR［ACT : PROMISE］＞日本4大ドームツアーのファイナル公演をみずほPayPayドーム福岡にて開催した。◆TOMORROW X TOGETHER (トゥモロー バイ トゥギャザー) 画像このドームツアーは、自身3度目となる＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR［ACT : PROMISE］＞の一環となる日本公演で、7月10日の東京ドーム公演を皮切りに、大阪、愛知、福岡といった全国4ヵ所の