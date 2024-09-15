◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１５日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡの山本祐大捕手が負傷交代した。１―７の５回２死一、三塁。広島・常広の投じた初球の直球が右手首付近に直撃。苦悶の表情を浮かべたまま、患部を押さえてベンチへ下がり治療を受けた。しばらくすると、三浦大輔監督が戸柱を代走に送った。今季はこの試合を含めキャリアハイの１０８試合に出場。試合前までリーグ２位の打率２割９分２厘で５本塁