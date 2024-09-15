◆ＳＯＮＰＯＷＥリーグ▽第１節日テレ東京Ｖ０―２三菱重工浦和（１５日・味フィ西、２９２１人）女子サッカーのＷＥリーグ３連覇を狙う三菱重工浦和がアウェーで日テレ東京Ｖを２―０で下し、白星スタートを飾った。開始１２分、ＭＦ塩越柚歩のパスを受けたＦＷ島田芽依が右足シュートを決めて先制。昨季２２戦９得点で迎えた今季へ「１つ１つ決めきって、２桁ゴールと得点王を取れるように頑張る」と抱負を語っていた２