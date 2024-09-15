元SKE48の北野瑠華（24）が14日、都内でファースト写真集「触れて、みる?」（白夜書房）の発売会見を開いた。 【写真】大胆写真集を発表した北野瑠華にドキッ 沖縄を舞台に大胆露出に挑んだ意欲作。写真集の発売が決まった際は「ついに来た!と本当に嬉しかった」と回想し、6月にグループを卒業したアイドル時代を振り返り「グラビアはたくさんやらせていただいていて、その間に写真集を出してほしいという声もた