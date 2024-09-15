中国国際サービス貿易交易会に「ミャクミャク」が登場15日、大阪・関西万博のプロモーションイベントの様子。（北京＝新華社記者/楊珏）【新華社北京9月15日】中国北京市で開催中の「中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」の日本館で15日、2025年大阪・関西万博のプロモーションイベントが行われた。公式キャラクターの「ミャクミャク」が来場者と記念写真を撮るなどして交流した。「ミャクミャク」にとって今回が初め