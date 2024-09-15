¡Øµ­²±¤Î²øÊª¡Ù¡ÊMAE/ÃÝ½ñË¼¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û3¥ö·îÁ°¤Ë·»¡¦ÀéÀ²¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿ÀéÀ¡¡£¤¢¤ëÆü¡Öµ­²±¡×¤òÎÈ¤Ë¸Î¿Í¤Øµ¼ÂÖ¤¹¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½µ¼ÂÖÀ¸Êª¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¼Â¸³¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¿½¤·¹þ¤à¡£¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÀéÀ²¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¿Í´Ö¡¦·¿ÈÖRE614¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÀéÀ²¤Î¡Öµ­²±¤òÍ­¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ëÅÙ¤Ë¡¢Ãæ¿È¤â·»¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯RE614¤ËÀéÀ¡¤ÏÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤Ç¡¢RE614