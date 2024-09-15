気象台は、午後8時20分に、大雨警報（浸水害）を鹿沼市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】栃木県・鹿沼市に発表栃木県では、16日未明まで土砂災害に、15日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。北部では、16日未明まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿沼市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水15日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50mm■大田原市□大雨警報・土砂災害