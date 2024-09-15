映画『キングダム 大将軍の帰還』(公開中)の大ヒット御礼舞台挨拶が15日に都内で行われ、山崎賢人(※崎はたつさき)、吉沢亮、MCの吉村崇が登場した。左から山崎賢人、吉沢亮同作は、映画『キングダム』シリーズの最新作。前作「運命の炎」から続く隣国・趙(ちょう)との国の存亡をかけた総力戦「馬陽の戦い」のクライマックスが描かれる。○映画『キングダム 大将軍の帰還』大ヒット御礼舞台挨拶に山崎賢人&吉沢亮登場公開65日