TBS「究極の2択SHOWハイ&ローブラックペアン豪華俳優総出演vs五輪・金メダリスト」（後7・00）が15日に放送された。同局の日曜劇場「ブラックペアンシーズン2」最終回（後9・00〜同10・19、25分枠大）を前に、緊急特番として主演の二宮和也（41）をはじめ出演者らが生放送で2択クイズなどのさまざまな企画に挑戦した。番組では、同ドラマの貴重なNGシーンも初公開された。患者を処置するシーンでは外科医・世良役を