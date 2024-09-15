【モデルプレス＝2024/09/15】NEWSが9月15日、同日結成記念日を迎えたことを記念して、3つのニュースをサプライズ発表。ファンからは反響が続々と寄せられている。【写真】NEWS小山、実姉との幼少期2ショット◆NEWS、結成記念日に3つの重大発表今月6日「結成記念日に“重大発表”がある」と予告していたNEWS。この日、YouTubeチャンネルでの生配信と、公式X（旧Twitter）にて詳細が発表された。1つ目は「NEWSの新YouTubeチャンネル