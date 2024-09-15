◆パ・リーグ西武―ロッテ（１５日・ベルーナドーム）ロッテの佐々木朗希投手が７回先頭・野村大に投じた１３９キロのフォークが頭部への死球となり、球審の長井から危険球退場が宣告された。自己最多タイの９勝目はお預けとなった。同球場は昨年９月１７日の西武戦以来、自身２度目で「しっかりとアジャストして投げたい」と、マウンドに上がった。だが、１―１で迎えた３回には連係ミスで先頭を一塁内野安打で出塁させると