「巨人−中日」（１５日、東京ドーム）自身今季初の中４日で先発した巨人・菅野智之投手が六回途中で降板した。三回までは２安打無失点と上々の立ち上がりだった。３−０の四回に失点を許した。先頭・福永に二塁打を浴びるなどで１死二塁。ここで石川昂に中前適時打を打たれて１失点を喫した。五回まで１失点と力投。六回、石川昂にソロを浴びて１点差に迫られ、なおも２死一、三塁のピンチを招いたところで阿部監督がマウ