気象台は、午後8時11分に、洪水警報を矢板市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を塩谷町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】栃木県・矢板市に発表栃木県では、16日未明まで土砂災害に、15日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。北部では、16日未明まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大田原市□大雨警報・土砂災害16日未明にかけて警戒・浸水15日夜遅くにかけて警戒