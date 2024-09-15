『MTV Unplugged Presents: TOMOO Acoustic Tour 2024 "Mirrors"』大阪城音楽堂公演が、特別番組として11月24日（日）に全国の映画館で上映されることが決定。また、同番組がMTVでも放送されることがわかった。 TOMOO（トモオ）による『MTV Unplugged Presents: TOMOO Acoustic Tour 2024 "Mirrors"』大阪城音楽堂公演は、本日9月15日（日）に開催されたばかり。今回上映・放送されることが決まったのは、同ライブの模様にツア