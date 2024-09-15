◆オリックス0―3ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）優勝に突き進むチームと、そうでないチームとの差。試合中の両軍ベンチを見ていると、それが如実に表れていた。特に3点が入り、勝敗がほぼ決した延長12回だ。ホークスベンチはほとんどの選手が身を乗り出して試合に入り込んでいるのに対し、オリックスは大半の選手がベンチに腰を下ろしていた。もちろん、それは仕方ないことでもある。逆の立場なら、ホークスベン