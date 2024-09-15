◇パ・リーグロッテ―西武（2024年9月15日ベルーナD）ロッテの佐々木朗希投手（22）が15日の西武戦（ベルーナドーム）に今季16度目の先発登板したが、7回、先頭の野村大樹内野手（24）の頭部に死球を与え、プロ5年目で初の危険球退場となった。6回0/3を投げ、5安打4失点（自責3）で2死球、4三振。9勝目はならず、5敗目を喫した。初回先頭では、今季限りでの引退を発表した金子侑と対戦し、オール直球で二ゴロに仕留める