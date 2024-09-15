9月16日0時～ 順次配信 ビジュアルアーツは、9月16日0時より音楽レーベル「Key Sounds Label（KSL）」の対象楽曲を各種ストリーミングサービスにて配信を開始する。 今回の楽曲配信はKeyの25周年を記念した企画の一環で、ラインナップ第1弾が公開された。対象となるのはアドベンチャーゲーム「Kanon」、「リトルバスターズ！」、「Summer Pockets」