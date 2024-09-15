フィギュアスケート男子で五輪２連覇を果たしたプロスケーター・羽生結弦（２９）は、被災地での開催に強いこだわりを抱いていた。１月に発生した能登半島地震の復興支援を目的とした「能登半島復興支援チャリティー演技会」が１５日に行われ、羽生、２０１２年世界選手権銅メダルの鈴木明子氏、１５年世界選手権銀メダルの宮原知子氏、１４年四大陸選手権覇者の無良崇人氏、能登高校の書道部、和太鼓チーム「輪島・和太鼓虎