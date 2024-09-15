“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDINO（ディノ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」（毎月第2週目・月曜〜木曜22:15頃〜放送）。9月9日（月）の放送では、生徒（リスナー）から届いた質問に答えました。SEVENTEEN――リスナーからのメッセージいつもDINO先生のパフォーマンスや歌声を聴いて癒やされてます。私も