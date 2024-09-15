第30回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は15日、横浜市西区の横浜みなとみらいホールで小学生の部があり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から31団体が出場した。【写真】大会唯一の高校生指揮者が大人顔負けの指揮を披露東関東吹奏楽コン審査の結果、11団体が金賞を受賞し、このうち習志野市立東習志野、船橋市立葛飾、同市立西海神（いずれも千葉）の3団体が10月13日に水戸市で開かれる第24回東