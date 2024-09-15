今回は、あなたの性格タイプ別に、冷静に対処したいときにするべきことをご紹介します。MBTI診断に基づくアプローチを知ることで、感情に振り回されずに落ち着いて対処できる方法が見つかるでしょう。■INTJ（建築家）冷静で論理的なINTJは、困難な状況でも感情を排除して考えることができます。焦ることなく計画を練る時間を与えれば、より良い結果を引き出すことができるでしょう。愛情が彼の心の安定につながります。■INTP（論