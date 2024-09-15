タレントの叶姉妹が10日、音楽ストリーミングサービス・Spotifyで、ポッドキャスト番組『叶姉妹のFabulous World(ファビュラスワールド)』を配信。「元カノの存在が気になり、SNSや交友関係を詮索してしまう」という相談者のお悩みに答えた。叶姉妹(左から叶恭子、叶美香)○元カノのことを好きでいたい彼氏この日の配信では、22歳大学生のお悩みを紹介。相談者は、交際相手の元カノについて、「彼が友人として関係を続けている元カ