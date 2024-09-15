【モデルプレス＝2024/09/15】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が14日から15日にかけて、初の4大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：PROMISE＞ IN JAPAN』福岡PayPayドーム公演を開催。ここでは日本ツアー最終日となった15日の公演をレポートする。【写真】TXT、日本ドームツアー完走2019年のデビューから初にして、K-POPアーティスト史上最速となる4⼤ドームツアー