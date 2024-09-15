韓国の5人組男性グループ、TOMORROW X TOGETHERが15日、福岡・みずほPayPayドーム福岡で2日目公演を行い、K−POPアーティストとして史上最速となる日本4大ドームツアーを完走した。超満員のMOA（ファンの総称）の持つペンライトで会場が青一色に染まる中、新曲「Deja Vu日本語Ver．」でスタート。左足甲の骨折から完全復活したBEOMGYU（23）も加わり、一糸乱れぬパフォーマンスを披露した。躍動感あふれるステージを祝福するかの