今夏の移籍市場ではリッカルド・カラフィオーリ、ミケル・メリーノ、ラヒーム・スターリング、ネトの4選手を新たに獲得したアーセナル。ストライカーの補強はなく、ここまではカイ・ハフェルツがそのポジションを担当している。控えにはガブリエウ・ジェズスがおり、スターリングはマンチェスター・シティ時代に9番を経験している。ハフェルツとスターリングは怪我での離脱が少なく、この3人で9番をローテーションしていくのだろう