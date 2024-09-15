【星槎国際湘南―湘南学院】前半１０分、先制弾の松崎を祝福する星槎国際湘南イレブン＝保土ケ谷公園サッカー場全日本高校女子サッカー選手権神奈川県予選は１５日、県立保土ケ谷公園サッカー場で決勝が行われ、星槎国際湘南が１―０で湘南学院を下して２年連続７度目の頂点に立った。星槎は前半１０分に主将のＦＷ松崎茉怜（３年）が先制弾。ＧＫ内海佑南（同）の好セーブなど堅い守りで反撃をかわし、栄冠をもぎ取った。３