今年5月に西武監督を休養した松井稼頭央さんが、ベルーナドームに訪れたようだ。夫人でモデルの美緒が自身のインスタグラムでその様子を紹介した。美緒夫人は、グラウンドを見つめる松井稼頭央さんの後ろ姿の写真を野球ボールの絵文字とともに投稿した。この日は、金子侑司の引退試合。現役時代の背番号「7」を受け継いだ教え子の勇姿を観に来たと思われる。松井稼頭央さんのベルーナドーム訪問に、SNSでは「お元気そうで