第1子妊娠中の歌手・きゃりーぱみゅぱみゅ（31）が15日、自身のXを更新。自身がパーソナリティーを務めるTOKYO FM『きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 〜Touch Your Heart〜』（毎週日曜後0：30）について、この日の放送をもって産休に入ることを伝えた。【写真あり】笑顔でピース！きゃりー、冠ラジオ産休入り番組の公式Xでは、きゃりーの直筆メッセージと写真を添えて「#チャプター0お聴きいただきありがとうございました。