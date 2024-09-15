伊勢原市役所（資料写真）議員辞職に伴う神奈川県伊勢原市議補選（欠員１）は１５日、告示された。元職１人以外に届け出はなく、無投票による当選が決まった。同選挙の無投票は１９５６年以来２度目。当選が決まったのは、無所属の元職で、元会社員の舘大樹氏（４６）。任期は２０２７年４月２９日まで。