(C)ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが15日、茨城・国営ひたち海浜公園で5年ぶりに開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」に出演。BE:FIRSTの2024年夏フェスを圧巻のステージで締め括った。【写真】BE:FIRST「RIJF 2024 in HITACHINAKA」の模様2024年も数多くの夏フェスに出演してきたBE:FIRST。2024年のBE:FIRSTの夏フェスとしては最