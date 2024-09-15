霧島は動きのいい宇良を冷静にさばいた。「中に入ったら、うるさい相手」と突き放して距離を保つ。張り手を交えながらじっくり攻め、押し倒した。「最後まで諦めずに前に出てよかった」と内容には納得の様子。調子を上げながら無傷の大の里を１差で追って折り返し、「毎日、一番一番という感じ」。大関経験者が自信をのぞかせた。