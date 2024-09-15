「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（47）が15日、X（旧ツイッター）を更新。タレント辻希美一家を引き合いに、小池百合子都知事の“幸せ”について私見をつづった。ひろゆき氏は、辻希美と俳優杉浦太陽夫妻が子供たちと楽しそうに料理を作っている動画を投稿し「辻ちゃん夫妻が理想すぎる」などと記したユーザーのポストを添付。「『小池百合子都知事と辻ちゃん家庭のどちらが幸せそうに見えますか？』