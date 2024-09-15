[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][9.14 国際ユースサッカーin新潟第2節 U-17日本代表 4-3 U-17アメリカ代表 新発田市五十公野公園陸上競技場]嫌な予感を吹き飛ばす、MF田中希和(FC東京U-18)の爽快な2ゴールだった。国際ユースin新潟の第2戦、U-17アメリカ代表との試合で、田中はU-17日本代表の右サイドMFとして先発。今回が各年代を通じて代表初招集となる田中にとって、初先発の舞台となった。前半は本人も試合後に