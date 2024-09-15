[9.14 国際ユースサッカーin新潟第2節 U-17日本代表 4-3 U-17アメリカ代表 新発田市五十公野公園陸上競技場]取って取られて乱打戦を制し、U-17日本代表が連勝を決めた。日本に加え、U-17ペルー代表、U-17アメリカ代表、そして地元のU-17新潟選抜の4チームが1回戦総当たりのリーグ戦で優勝を争う「第26回国際ユースサッカーin新潟」。アメリカとの第2戦を迎えた日本は、「経験不足で落ち着かない部分はありつつも、選手たちが自