バスケットボールの第100回天皇杯・第91回皇后杯全日本選手権（日本バスケットボール協会主催、共同通信社共催）は15日、広島県立総合体育館などで1次ラウンドが行われ、男子は柳ケ浦高（大分）が2回戦で四国電力（香川）を83―52、3回戦ではTOTAL―CLUB（島根）を110―66で破り、2次ラウンドに進出した。女子の2回戦では愛知学泉大（愛知）が紀陽銀行（和歌山）に77―72で勝ち、白鴎大（栃木）や武庫川女大（兵庫）などととも