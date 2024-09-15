お腹や太ももなどについた贅肉をスッキリ落として、若見えするボディラインを取り戻したいと感じている方は少なくないと思います。そんな方におすすめのエクササイズが、ヨガの基本中の基本のポーズ「ダウンドッグ」に手順を１つプラスするだけで簡単にできる【ワンレッグ・ダウンドッグ】です。股関節周りやアキレス腱や足裏全体のストレッチ効果も期待できます。&#127804;減量効果も期待。股関節周りを強化しつつ【腰周り＆下半