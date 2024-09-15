ソフトバンクの中村晃外野手が１５日、オリックス２０回戦（京セラ）の延長十二回に代打で出場し、通算１５００試合出場を達成した。プロ野球２０９人目。初出場は２０１１年５月３日、楽天４回戦（ヤフド）の八回に代走で。