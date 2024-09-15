『映画けいおん！』（11）の山田尚子監督による＜音楽×青春＞の集大成となる完全オリジナル長編アニメーション最新作、『きみの色』が公開中です。人が“色”で見える高校生のトツ子、同じ学校に通っていた美しい色を放つ少女きみ、音楽好きの少年ルイの3人がバンドを組み、次第に心通わせて行く姿を美しい映像とともに描いた物語。山田尚子監督、そして1,600人に及ぶオーディションから選ばれた鈴川紗由さんに話を聞きました。■