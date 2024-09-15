元自民党の宮沢博行元衆院議員（49）が15日、ABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に生出演し、自民党総裁選（27日投開票）で候補者たちが掲げている政策について自身の考えを語った。番組では、自民党総裁選を特集。9人の候補について出演者たちが印象などを語る場面があった。各候補が声高に掲げるのは、少子化対策や防衛、防災、選択的夫婦別姓など。国民が求める自民党派閥の裏金事件の再発防止策については、及