【iPad Hacks_62】iPadでは「ブック」（Apple Books）というアプリで、電子書籍やオーディオブックなどを購入して楽しめますが、初めて使う際には、手順に悩むこともあるかも。そこで本稿では、ブックアプリのメリット・デメリットと、iPadを使って電子書籍を読むうえで覚えておきたい基本的な手順、ブックアプリ内で使いたいテクニックについて、順におさらいしていきましょう。 ■「ブック」アプリのメリット・デメリットま