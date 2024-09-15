◇大相撲秋場所8日目○若隆景（寄り切り）玉鷲●（2024年9月15日両国国技館）平幕中位の中で、きらりと光る存在感を放っているのが若隆景だ。連続出場記録を続けている玉鷲との一番。馬力のある相手の突っ張りに一度は押されたものの、すぐに態勢を立て直して応戦。低い姿勢で下からあてがいながら押し返し、最後は右を差して寄り切った。体重差43キロのハンディをものともしない力強い相撲だった。22年春場所で賜杯