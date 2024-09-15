気象台は、午後7時23分に、洪水警報を魚津市、黒部市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】富山県・魚津市、黒部市に発表西部では、15日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。東部では、15日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■魚津市□洪水警報【発表】15日夜遅くにかけて警戒■黒部市□洪水警報【発表】15日夜遅くにかけて警戒■南砺市□大雨警報・土砂災害15日夜遅くに