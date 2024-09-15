草磲剛、稲垣吾郎香取慎吾の３人が１４日、日本テレビ「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」に出演した。香取が、司会の有働由美子がニュース番組などで、我慢できずについ言ってしまう一言をネタにした話の流れで…草磲が、有働がＮＨＫ紅白の司会を務めた際に、リハーサルでウエスタンブーツをはいており「これゴールデングースでしょ？」と聞くと、「いや…そうなんですか…」ととぼけていたと明かした。有働は、覚えて